10 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Konut ve taşıt kredileri yükseldi mi? Faruk Erdem canlı yayında son gelişmeleri aktardı

Konut ve taşıt kredileri yükseldi mi? Faruk Erdem canlı yayında son gelişmeleri aktardı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2020 15:25
Güncelleme:10.08.2020 18:56
Bankaların daha fazla kredi vermesi için uygulamaya konan Aktif Rasyosu'nda düzenlemeye gidildi. Aktif Rasyosu değeri hedefi, mevduat bankalarında %100'den %95'e, katılım bankalarında %80'den %75'e düşürüldü. Böylece bankaların daha fazla TL kredi vermek için üzerilerindeki baskı bir miktar azalmış oldu. Peki bu ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattıç
Konut ve taşıt kredileri yükseldi mi?
Konut ve taşıt kredileri yükseldi mi?
Atın fiyatlarında geri çekilme başladı mı?
Atın fiyatlarında geri çekilme başladı mı?
Sahte altın nasıl anlaşılır?
Sahte altın nasıl anlaşılır?
Büyük Türkiye'nin doğum sancıları
"Büyük Türkiye'nin doğum sancıları"
BDDK'dan yeni normalleşme adımı
BDDK'dan yeni normalleşme adımı
Türkiye ekonomisi neden hedefte?
Türkiye ekonomisi neden hedefte?
Jeotermal tesislerden tonlarca lityum üretilecek
Jeotermal tesislerden tonlarca lityum üretilecek
Bayramdaki yolcu ve araç rakamlarını açıkladı
Bayramdaki yolcu ve araç rakamlarını açıkladı
Türkiye’nin istikrarı neden hedefte?
Türkiye’nin istikrarı neden hedefte?
2. elde fiyatlar düşecek mi?
2. elde fiyatlar düşecek mi?
Ekonomik saldırının arkasında kimler var?
Ekonomik saldırının arkasında kimler var?
Savcı Sayan'dan çok çarpıcı açıklama!
Savcı Sayan'dan çok çarpıcı açıklama!
Daha Fazla Video Göster