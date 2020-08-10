Konut ve taşıt kredileri yükseldi mi? Faruk Erdem canlı yayında son gelişmeleri aktardı

Bankaların daha fazla kredi vermesi için uygulamaya konan Aktif Rasyosu'nda düzenlemeye gidildi. Aktif Rasyosu değeri hedefi, mevduat bankalarında %100'den %95'e, katılım bankalarında %80'den %75'e düşürüldü. Böylece bankaların daha fazla TL kredi vermek için üzerilerindeki baskı bir miktar azalmış oldu. Peki bu ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattıç