Konut ve otomobilde fahiş fiyatın önü kesiliyor! Barkodlu takip

Konut ve otomobilde fahiş fiyatın önü kesiliyor! Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor.

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