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Konut ve otomobilde fahiş fiyatın önü kesiliyor! Barkodlu takip

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Giriş: 02.08.2023 09:13
Konut ve otomobilde fahiş fiyatın önü kesiliyor! Otomotiv sektöründe fiyatların geri çekilmesi için yeni formüller üreten Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor.
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