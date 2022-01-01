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Konut ve mobilyada zamlar geri çekildi! İkinci el konutta indirim başladı

A Haber
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Giriş: 01.01.2022 15:24
Kurdaki gerileme çarşı pazarda indirim furyası olarak sürüyor. Geçen hafta kur gerilemesine ilk indirim tepkisini sıfır otomobil fiyatları verirken, bu hafta da 2. el konut piyasasından ve mobilya sektöründen indirim haberi geldi. Mobilyacılar fiyatları yüzde 40'a varan oranlarda geri çekti.
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