Konut satışlarında yüzde 16 artış! Yüksek faiz oranlarına rağmen konut satışında artış yaşandı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,0 artarak 127 bin 88 oldu. Temmuz ayında, konut satışları aylık bazda 2024'ün en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 47 ile İstanbul, 11 bin 364 ile Ankara ve 6 bin 659 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 61 ile Ardahan, 64 ile Hakkari ve 77 ile Bayburt oldu. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban ve Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam aktardı.

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