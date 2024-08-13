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Konut satışlarında büyük artış! Son 7 ayın en iyisi | TÜİK Temmuz 2024 konut satış istatistikleri

Konut satışlarında büyük artış! Son 7 ayın en iyisi | TÜİK Temmuz 2024 konut satış istatistikleri

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.08.2024 10:40
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2024 dönemine ait konut satış istatistiklerini yayınladı. Temmuzda bir önceki yılın aynı dönemine göre konut satışı yüzde 16 artarak 127 bin 88 oldu. En çok konut satılan il 19 bin 47 ile İstanbul olurken, en az satılan il ise 61 ile Ardahan oldu.
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