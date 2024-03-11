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Konut kredisi alırken dikkat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.03.2024 09:44
Konut kredisinde sigorta yaptırmak zorunlu mudur? Kredi finansal ürün alım şartına bağlanabilir mi? Tüketici borcunu ödeyemezse kalan para nasıl tahsil edilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber'de anlattı.
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Konut kredisi alırken dikkat!
Konut kredisi alırken dikkat!
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