Konut kredi oranlarında faizler düştü satışlar 5'e katlandı |Video

Koronavirüs salgını sonrası gayrimenkul satışları adeta durma noktasına gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları aracılığıyla başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük düşük faizleri kredi destek paketinin açıklanmasıyla birlikte konut satışlarında hareketlilik başladı. Konut kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle konut satışları son 20-25 günde 5'e katlandı. Konut satışlarındaki son gelişmeleri uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

Koronavirüs salgını sonrası gayrimenkul satışları adeta durma noktasına gelmişti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kamu bankaları aracılığıyla başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük düşük faizleri kredi destek paketinin açıklanmasıyla birlikte konut satışlarında hareketlilik başladı. Konut kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle konut satışları son 20-25 günde 5'e katlandı. Konut satışlarındaki son gelişmeleri uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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