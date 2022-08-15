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Konut kiralarına 1 yıl zam sınırı

A Haber
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Giriş: 15.08.2022 11:48
Konut kiralarına 1 yıl boyunca zam oranına sınır konuldu. Düzenleme sadece konut kirasını kapsarken, iş yeri kapsama alınmadı. Evleri, home ofis kiralayanlarla mülk sahipleri arasında anlaşmazlıklar çıktı. Peki iş yeri olarak kullanılan evlerde kira artışı nasıl olacak? Detayları Avukat İbrahim Güllü, A Haber canlı yayınında anlattı.
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Konut kiralarına 1 yıl zam sınırı
Konut kiralarına 1 yıl zam sınırı
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