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Konut kiralamalarına "Airbnb" düzenlemesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.12.2023 11:13
1 Ocak'ta başlayacak yeni düzenleme ile konut kiralamalarında yeni dönem başlayacak. Peki uygulama kira ve ev fiyatlarını nasıl etkileyecek? Kaç bin konutun piyasaya girmesi bekleniyor? A Haber muhabiri Esra Akyürek uzmanına sordu.
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