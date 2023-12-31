Konut kiralamalarına "Airbnb" düzenlemesi

1 Ocak'ta başlayacak yeni düzenleme ile konut kiralamalarında yeni dönem başlayacak. Peki uygulama kira ve ev fiyatlarını nasıl etkileyecek? Kaç bin konutun piyasaya girmesi bekleniyor? A Haber muhabiri Esra Akyürek uzmanına sordu.

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