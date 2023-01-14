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Konut kampanyasında ilk başvuru pazartesi günü

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Giriş: 14.01.2023 12:15
Orta gelirlilere konut kampanyasında ilk başvuru pazartesi günü. Başvuru nereye ve nasıl yapılacak? Ödeme takvimi nasıl olacak? Detayları canlı yayın konuğumuz İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa aktardı.
Konut kampanyasında ilk başvuru
Konut kampanyasında ilk başvuru
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