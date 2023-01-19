19 Ocak 2023, Perşembe
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Konut ilanlarında nelere dikkat edilmeli? Konut kampanyasına rayiç bedel engeli
Konutta faiz oranı düşürüldü. Gündemde konuşulan iki başlık var konut kampanyaları ile ilgili. İlki 'ucuz ilanlara dikkat çarpılmayın' uyarısı yapılıyor. Müteahhit banka ile firma katkı payı sözleşmesi imzalamalı konut bakanlık onayı ile kredilendirilmeye uygun hale geliyor. Bakanlık onaylamadan konutun 0.69-0.79'a dahil olması mümkün değil kapora kredi onaylanmazsa iade edilmeyebilir. Gayrımenkul Uzmanı TÜGEM Başkanvekili Mustafa Hakan Özelmacıklı konu ile ilgili A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.