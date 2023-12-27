Konut fiyatını düşürecek arsa formülü

Konuttaki en büyük maliyet kaleminden biri de arsa. Türkiye'de yüzde 50 olan arsa maliyetleri dünyada yüzde 15 seviyesinde. Peki arsa fiyatlarının düşürülmesi, konut piyasasını nasıl etkiler?

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