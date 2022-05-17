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Konut fırsatçısına suçüstü! Fiyatları artıran 64 bin kişi tespit edildi

A Haber
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Giriş: 17.05.2022 09:57
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele programı kapsamında konut ve temizlik sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Nebati, piyasadaki fiyatları mercek altına alarak denetimleri kesintisiz bir şekilde sürdürdüklerini bildirdi. Sektör temsilcileri de yapılan görüşmenin verimli geçtiğini ve üzerilerine düşeni yapacaklarını ifade etti. Konut fırsatçıları tespit edildi. Tek tek vergi ve haksız kazanç incelemesi başladı. İstanbul'da sadece bir tapu dairesinde 3500 işlem iptal edildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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