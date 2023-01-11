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Konut fırsatçısına ceza yolda! Konutta fiyat ve rayiç bedel farkına müdahale

A Haber
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Giriş: 11.01.2023 10:24
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den, konut fırsatçılarına uyarı geldi. Konutta rayiç bedel ve gerçek fiyat arasındaki uçuruma müdahale edileceğini söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan gayrimenkul yatırım uzmanı Olcay Selvi değerlendirdi.
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