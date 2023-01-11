11 Ocak 2023, Çarşamba
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Konut fırsatçısına ceza yolda! Konutta fiyat ve rayiç bedel farkına müdahale
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den, konut fırsatçılarına uyarı geldi. Konutta rayiç bedel ve gerçek fiyat arasındaki uçuruma müdahale edileceğini söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan gayrimenkul yatırım uzmanı Olcay Selvi değerlendirdi.