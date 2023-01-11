Konut fırsatçısına ceza yolda! Konutta fiyat ve rayiç bedel farkına müdahale

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den, konut fırsatçılarına uyarı geldi. Konutta rayiç bedel ve gerçek fiyat arasındaki uçuruma müdahale edileceğini söyledi. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan gayrimenkul yatırım uzmanı Olcay Selvi değerlendirdi.

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