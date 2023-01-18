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Kocaeli'de sosyal konut kura çekimleri başladı

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 10:37
Cumhuriyet tarihinin dev konut projesi kapsamında çekilişler devam ediyor. Kocaeli'de bugün 2 bin 200 konutun hak sahipleri belirlenecek. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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