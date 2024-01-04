Kocaeli 2023 ihracatında 2. sırada! Kentten 2023 yılında 30,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Kocaeli'nde geçen yıl 30,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Kent en fazla ihracat yapılan ikinci şehir oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan fabrika genel müdürü Ahmet Kılıç anlattı.

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