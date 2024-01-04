04 Ocak 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kocaeli 2023 ihracatında 2. sırada! Kentten 2023 yılında 30,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Kocaeli 2023 ihracatında 2. sırada! Kentten 2023 yılında 30,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.01.2024 14:44
Güncelleme:04.01.2024 14:45
Kocaeli'nde geçen yıl 30,7 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Kent en fazla ihracat yapılan ikinci şehir oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün konuğu olan fabrika genel müdürü Ahmet Kılıç anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli 2023 ihracatında 2. sırada!
Kocaeli 2023 ihracatında 2. sırada!
Zamlı memur maaşları kesinleşti!
Zamlı memur maaşları kesinleşti!
İşte yeni maaşlar
İşte yeni maaşlar
Tatil planı yaparken dolandırılmayın!
Tatil planı yaparken dolandırılmayın!
81 ilden ihracata katkı!
81 ilden ihracata katkı!
İşte meslek meslek maaşlar…
İşte meslek meslek maaşlar…
İşte en düşük memur maaşı
İşte en düşük memur maaşı
Memur ve emekli zamları ne olacak?
Memur ve emekli zamları ne olacak?
2024 kazanç takvimi!
2024 kazanç takvimi!
Özel sektör çalışanları dikkat!
Özel sektör çalışanları dikkat!
Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Taban aylıklarla ilgili düzenleme olacak mı?
Taban aylıklarla ilgili düzenleme olacak mı?
Daha Fazla Video Göster