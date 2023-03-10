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Koalisyon ekonomiye düşman! Türkiye’nin hiçbir başarısı yok
*Türkiye ekonomisi tek başına iktidar dönemlerinde büyüdü
*1923-2006 arası Türkiye ortalama yüzde 4.9 büyüdü
*Koalisyon dönemleri bu ortalamanın hep altında kaldı
*Yüzde 5'in üzerinde büyüme sağlayan tek koalisyon RefahYol
*Ekonomik krizler hep koalisyon dönemlerinde oldu
*Bu dönemlerde yatırımlar azalırken borçluluk da arttı
*Türkiye İMF desteğinden kurtulamadı.
KOALİSYON DÖNEMLERİ BÜYÜME
1991-1994 dönemi yüzde 2.7
1995-1999 dönemi yüzde 4.2.
*1999-2002 dönemi yüzde 1.2
1991-2002 arasındaki 11 yılda 9 Hükümet kuruldu
*Ortalama ömürleri 1.2 yıl oldu.
1995-96 arasında 3 ayda bir hükümet değişikliği yaşandı.
1991-2002 arası ömrü 1 yıldan az 5 hükümet kuruldu.
*1991-2002 dönemi dış borcun Milli Gelire oranı yüzde 78 ile rekor kırdı
İç Borcun Milli gelire oranı aynı dönemde yüzde 68 ile rekor kırdı