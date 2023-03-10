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Koalisyon ekonomiye düşman! Türkiye’nin hiçbir başarısı yok

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Giriş: 10.03.2023 11:10
Türkiye'nin siyasi hayatı koalisyonlarla kâbusa döndü. Anlaşmazlıklarla geçen koalisyonlar döneminde hiçbir alanda başarı sağlanamadı. Koalisyon ekonomiye düşman hareket etti.

*Türkiye ekonomisi tek başına iktidar dönemlerinde büyüdü

*1923-2006 arası Türkiye ortalama yüzde 4.9 büyüdü

*Koalisyon dönemleri bu ortalamanın hep altında kaldı

*Yüzde 5'in üzerinde büyüme sağlayan tek koalisyon RefahYol

*Ekonomik krizler hep koalisyon dönemlerinde oldu

*Bu dönemlerde yatırımlar azalırken borçluluk da arttı

*Türkiye İMF desteğinden kurtulamadı.

KOALİSYON DÖNEMLERİ BÜYÜME

1991-1994 dönemi yüzde 2.7

1995-1999 dönemi yüzde 4.2.

*1999-2002 dönemi yüzde 1.2

1991-2002 arasındaki 11 yılda 9 Hükümet kuruldu

*Ortalama ömürleri 1.2 yıl oldu.

1995-96 arasında 3 ayda bir hükümet değişikliği yaşandı.

1991-2002 arası ömrü 1 yıldan az 5 hükümet kuruldu.

*1991-2002 dönemi dış borcun Milli Gelire oranı yüzde 78 ile rekor kırdı

İç Borcun Milli gelire oranı aynı dönemde yüzde 68 ile rekor kırdı

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