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Kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir? İşte bütün detaylar...

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.04.2021 09:01
Güncelleme:24.04.2021 09:17
Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme... İşçi ve iş vereni korumak için devreye alınan kısa çalışma ödeneği 1 Nisan’dan itibaren 3 ay uzatıldı. Düzenlemeyle ücretsiz izne çıkanlar kısa çalışmaya dönebilecek. Peki, kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...
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