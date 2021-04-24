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Kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir? İşte bütün detaylar...
Kısa çalışma ödeneğinde flaş gelişme... İşçi ve iş vereni korumak için devreye alınan kısa çalışma ödeneği 1 Nisan’dan itibaren 3 ay uzatıldı. Düzenlemeyle ücretsiz izne çıkanlar kısa çalışmaya dönebilecek. Peki, kısa çalışma ödeneğinden kimler yararlanabilir? İşte merak edilen tüm detaylar...