13 Ocak 2023, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kısa çalışma ödeneği için prim yatırılır mı? Asgari ücret ve kıdem hesaplaması nasıl olacak?
EYT prim eksiği olanlar arasında pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği alanlar da bulunuyor. EYT düzenlemesinin ocak ayının ortasından sonra yasalaşması bekleniyor. Hal böyle olunca da bazı vatandaşlar EYT yasasında borçlanma hakkı tanınıp tanınmayacağını merak ediyor. Peki hangi EYT'liler borçlanmaya takılıyor? Kısa çalışma ödeneği alanlar EYT’den yararlanabilir mi? Asgari ücret ve kıdem tazminatı ocak ayında nasıl hesaplanır? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.