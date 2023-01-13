Kısa çalışma ödeneği için prim yatırılır mı? Asgari ücret ve kıdem hesaplaması nasıl olacak?

EYT prim eksiği olanlar arasında pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği alanlar da bulunuyor. EYT düzenlemesinin ocak ayının ortasından sonra yasalaşması bekleniyor. Hal böyle olunca da bazı vatandaşlar EYT yasasında borçlanma hakkı tanınıp tanınmayacağını merak ediyor. Peki hangi EYT'liler borçlanmaya takılıyor? Kısa çalışma ödeneği alanlar EYT’den yararlanabilir mi? Asgari ücret ve kıdem tazminatı ocak ayında nasıl hesaplanır? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınından Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.

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