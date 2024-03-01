Kırmızı ete yakın markaj

Et fiyatlarında fırsatçılık nasıl önlenecek? Ramazan öncesi fiyat artıranlara ceza mı geliyor? Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ konu ile ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

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