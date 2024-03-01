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Kırmızı ete yakın markaj

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Giriş: 01.03.2024 11:26
Et fiyatlarında fırsatçılık nasıl önlenecek? Ramazan öncesi fiyat artıranlara ceza mı geliyor? Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ konu ile ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.
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Kırmızı ete yakın markaj
Kırmızı ete yakın markaj
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