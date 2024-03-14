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Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi! Silah ve roket sistemi parçaları üretilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.03.2024 08:50
Asrın felaketini yaşayan 11 ilde devlet istihdamı artırmak içinde adımlar atmaya devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 43,67 hektarlık alan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. Bölgede, silah ve roket sistemi parçaları üretilmesi planlanıyor.
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Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi!
Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi!
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