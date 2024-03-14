14 Mart 2024, Perşembe
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Kırıkhan Roketsan Endüstri Bölgesi ilan edildi! Silah ve roket sistemi parçaları üretilecek
Asrın felaketini yaşayan 11 ilde devlet istihdamı artırmak içinde adımlar atmaya devam ediyor. Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki 43,67 hektarlık alan Roketsan Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi. Bölgede, silah ve roket sistemi parçaları üretilmesi planlanıyor.