Kiraya en fazla yüzde 17 zam! Nasıl değişecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kişiler Kasım kira zammı hesaplama yollarını araştırıyor. Kira zamları her ayın enflasyon verisine göre yeniden hesaplanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.

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