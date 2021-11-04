06 Kasım 2021, Cumartesi
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Kiraya en fazla yüzde 17 zam! Nasıl değişecek? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Kasım ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan kişiler Kasım kira zammı hesaplama yollarını araştırıyor. Kira zamları her ayın enflasyon verisine göre yeniden hesaplanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem detayları A Haber canlı yayınında anlattı.