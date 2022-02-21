21 Şubat 2022, Pazartesi
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Kiralık evlerde depozito fırsatçılığı! Kiralık evler azaldı depozitolar yükseldi
İstanbul'da kiralık evlere talep fazla olunca, bazı ev sahipleri de harekete geçti. Son günlerde kiracı adaylarından 5 kira bedeli kadar depozito istenmeye başlandı. Peki bu yasal mı? Kiracıların böyle bir durumda ne yapması gerekiyor? İşte uzmanlardan yanıtlar…