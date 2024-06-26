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Kirada yüzde 25'lik zam sınırı kalkıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.06.2024 11:56
Kirada yüzde 25'lik zam sınırı 5 gün sonra yani, Pazartesi günü sona eriyor. Ev sahipleri 1 yıllık peşinat ve yıllık tahliye taahhütnamesi istemeye başladı. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.
Kirada yüzde 25’lik zam sınırı kalkıyor
Kirada yüzde 25'lik zam sınırı kalkıyor
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