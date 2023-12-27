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Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı? Site aidatları neye göre belirleniyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 09:42
Aidat zamlarını kimler belirliyor? Aidatlar kira ücretini geçebilir mi? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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