26 Şubat 2024, Pazartesi
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Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama
Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen "yüzde 25 zam sınırı"nın 1 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk uygulamasına yapılan 129 bin 259 başvurudan 69 bin 239'unun anlaşmayla sonuçlandığını söyledi. Bakan Tunç, "1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak." dedi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da yüzde 25 zam oranının uzatılmadığına dair resmi kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadığına dikkat çekildi.