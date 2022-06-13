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Kirada yüzde 25 artış sektörü nasıl etkileyecek? Kira artışına yüzde 25 sınır neleri kapsıyor?

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Giriş: 13.06.2022 11:49
Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak dün yürürlüğe girdi. Yasa, 1 temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Peki bu karar emlak sektörünü nasıl etkileyecek? Neleri kapsıyor? Gelişmeleri Gayrimenkul Hukukçular Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz değerlendirdi.
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