Kirada fahiş fiyat şikayeti arttı! Kiracılar ev sahiplerinden dertli

Antalya'da kiracılar fahiş kira artışlarına karşı harekete geçti. Son 4 ayda 1778 kiracı fahiş artış isteyen ev sahiplerinden şikayetçi oldu. Şikayetlerin bin 150'si ise sadece ev sahibinin kontrat süresi bitiminde çeşitli bahanelerle kiracıdan evi boşaltmasını istemesi sebebiyle geldi.

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