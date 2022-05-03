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Kirada fahiş fiyat şikayeti arttı! Kiracılar ev sahiplerinden dertli

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Giriş: 03.05.2022 09:48
Antalya'da kiracılar fahiş kira artışlarına karşı harekete geçti. Son 4 ayda 1778 kiracı fahiş artış isteyen ev sahiplerinden şikayetçi oldu. Şikayetlerin bin 150'si ise sadece ev sahibinin kontrat süresi bitiminde çeşitli bahanelerle kiracıdan evi boşaltmasını istemesi sebebiyle geldi.
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