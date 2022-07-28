Kiracılar yüksek aidata karşı ne yapmalı?

İstanbul'da ilginç giderlerle şişirilen site aidatlarına yapılan zam yüzde 200'lere ulaştı. Aidatla birlikte neredeyse iki kira ödeyen kiracılar isyanda. Peki, site aidatları bu şekilde yükseltilebilir mi? Site sakinlerinin hakları neler? Konuyu canlı yayın konuğumuz Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ile detaylandırdık.