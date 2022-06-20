20 Haziran 2022, Pazartesi
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Kiracı tahliye taahhüdüne zorlanabilir mi? Tahliyeleri taahhüdü hangi durumlarda geçerli?
Evini ya da işyerini kiraya verecek mülk sahipleri son dönemde ısrarla tahliye taahhüdü istiyor. Tahliye taahhüdü ile kiracı 'evinizi belirtilen tarihte boşaltacağım' diyor. Emlakçıların verdiği bilgiye göre son aylarda yapılan işlemlerin büyük bölümünde 'taahhüt olmazsa kiraya vermem' şartı koşuluyor. Mülk sahipleri tahliye sürelerinin 2-2.5 yılı bulması nedeniyle bu yolu seçerken, kiracılar da ev bulmakta zorlandığı için mecbur kalıyor ve imzayı atıyor. Peki kiracı tahliye taahhüdüne zorlanabilir mi? Tahliye taahhüdü hangi durumlarda geçerli olur, bu taahhüdün verilmesi sonrasında neler yaşanır? Gelişmeleri A Haber ekibinden Hande Bayraktar’ın konuğu olan avukat Özgecan Sırma aktardı.