20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kiracı tahliye taahhüdüne zorlanabilir mi? Tahliyeleri taahhüdü hangi durumlarda geçerli?

Kiracı tahliye taahhüdüne zorlanabilir mi? Tahliyeleri taahhüdü hangi durumlarda geçerli?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2022 15:44
Evini ya da işyerini kiraya verecek mülk sahipleri son dönemde ısrarla tahliye taahhüdü istiyor. Tahliye taahhüdü ile kiracı 'evinizi belirtilen tarihte boşaltacağım' diyor. Emlakçıların verdiği bilgiye göre son aylarda yapılan işlemlerin büyük bölümünde 'taahhüt olmazsa kiraya vermem' şartı koşuluyor. Mülk sahipleri tahliye sürelerinin 2-2.5 yılı bulması nedeniyle bu yolu seçerken, kiracılar da ev bulmakta zorlandığı için mecbur kalıyor ve imzayı atıyor. Peki kiracı tahliye taahhüdüne zorlanabilir mi? Tahliye taahhüdü hangi durumlarda geçerli olur, bu taahhüdün verilmesi sonrasında neler yaşanır?  Gelişmeleri A Haber ekibinden Hande Bayraktar’ın konuğu olan avukat Özgecan Sırma aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kiracı tahliye taahhüdüne zorlanabilir mi?
Kiracı tahliye taahhüdüne zorlanabilir mi?
Ülkelerine dönen Suriyelilere iş kapısı
Ülkelerine dönen Suriyelilere iş kapısı
TOKİ 27 ilde 349 arsa satacak!
TOKİ 27 ilde 349 arsa satacak!
İşte asgari ücrette zam formülü!
İşte asgari ücrette zam formülü!
Komisyon her an toplanabilir! Asgari ücret...
Komisyon her an toplanabilir! Asgari ücret...
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
THY’den pilotların babalarına videolu sürpriz
THY'den pilotların babalarına videolu sürpriz
Kripto piyasalarında deprem
Kripto piyasalarında deprem
Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
22 çeşit ürün geliştirildi!
22 çeşit ürün geliştirildi!
Emekli zammı ne kadar olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak?
Ekonomiye milyarlarca dolar kazandıracak
Ekonomiye milyarlarca dolar kazandıracak
Daha Fazla Video Göster