20 Aralık 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kiracı ile ev sahibi arasındaki sözleşmelere e-Devlet şartı geliyor

Kiracı ile ev sahibi arasındaki sözleşmelere e-Devlet şartı geliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.12.2022 10:27
Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemenin startı verildi. 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-Devlet üzerinden yapılacak. Böylece bir taşla üç kuş vurulmuş olacak. Kira sözleşmeleri elektronik ortamda yapıldıktan sonra hem yetki belgesiz emlakçıların faaliyetleri engellenecek, hem sözleşmeler standart hale gelecek, hem de kayıt dışı ekonomi önlenerek, bu alandaki vergi kaybına son verilmiş olacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kira sözleşmesinde yeni dönem!
Kira sözleşmesinde yeni dönem!
Asgari ücret kaç TL olacak?
Asgari ücret kaç TL olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret açıklaması
Asgari ücret açıklaması
Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu!
Akaryakıta İNDİRİM az önce duyuruldu!
Yerin altında yatan cevher
Yerin altında yatan cevher
Asgari ücret ne kadar olacak?
Asgari ücret ne kadar olacak?
Orta gelire konut kampanyası! İşte detaylar...
Orta gelire konut kampanyası! İşte detaylar...
Vatandaşa enerji desteği 205 milyar TL
Vatandaşa enerji desteği 205 milyar TL
EYT’de takvim belli oldu! İşte ilk maaşın yatağı tarih
EYT’de takvim belli oldu! İşte ilk maaşın yatağı tarih
Çok yakınım deyip açıkladı
"Çok yakınım" deyip açıkladı
A Haber Gabar’daki petrol sahasında
A Haber Gabar'daki petrol sahasında
Daha Fazla Video Göster