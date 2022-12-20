Kiracı ile ev sahibi arasındaki sözleşmelere e-Devlet şartı geliyor

Hükümet, kayıt dışı ekonomiyle mücadele için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren düzenlemenin startı verildi. 2024 sonuna kadar yapılacak düzenlemeyle kira sözleşmeleri, e-Devlet üzerinden yapılacak. Böylece bir taşla üç kuş vurulmuş olacak. Kira sözleşmeleri elektronik ortamda yapıldıktan sonra hem yetki belgesiz emlakçıların faaliyetleri engellenecek, hem sözleşmeler standart hale gelecek, hem de kayıt dışı ekonomi önlenerek, bu alandaki vergi kaybına son verilmiş olacak.

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