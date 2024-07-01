Kira zammında yeni dönem başladı! Kira fiyatları nasıl etkilenecek? Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

Kira artışında son 2 yıldır uygulanan yüzde 25'lik zam sınırı bugün itibarıyla sona erdi. Peki yeni dönemde kira zam oranları nasıl belirlenecek? Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, A Haber'de konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN