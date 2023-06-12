Kira zammı sınırlaması 1 Temmuz'da sona eriyor! Yüzde 25 kira zam sınırlaması uzatılacak mı?

Konut kiralarına yapılan zamları yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz'da sona eriyor. Ancak bu sürenin 1 yıl daha uzatılması Meclis’e geliyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Hande Bayraktar’ın konuğu olan avukat Zafer İşeri değerlendirdi.

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