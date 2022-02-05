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Kira zam oranları ne kadar oldu? Ev sahipleri ne kadar zam yapabilecek?

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Giriş: 05.02.2022 09:10
TÜİK enflasyon rakamlarının dışında kira artış oranını da belirledi. Ocak ayında enflasyon, yüzde 11,10 artarken yıllık bazda yüzde 48,69 oldu. Ev sahiplerinin kiracılara yapacağı zam oranı belli oldu. Kiralara yüzde 22,58 zam yapabilecek. Bu orandan fazla zam yapılamayacak.
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