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Kira ve taşınma yardımı ne kadar?

A Haber
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Giriş: 17.02.2023 12:34
Depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara 10 bin lira tutarındaki destek ödemeleri başladı. Peki ödemeler nasıl yapılıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.
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