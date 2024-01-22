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Kira gelirini beyan etmeyenler mercek altında! Yaklaşık 4,5 milyon konut analiz edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.01.2024 14:26
Güncelleme:22.01.2024 14:27
Kira gelirleri üzerindeki denetimler artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını belirtti. Kira gelirini beyan etmeyenlere ne gibi cezalar uygulanacağını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan avukat Burak Evci anlattı.
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