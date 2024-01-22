Kira gelirini beyan etmeyenler mercek altında! Yaklaşık 4,5 milyon konut analiz edildi

Kira gelirleri üzerindeki denetimler artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gayrimenkul sahiplerinin mercek altına alındığını belirtti. Kira gelirini beyan etmeyenlere ne gibi cezalar uygulanacağını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun’un konuğu olan avukat Burak Evci anlattı.

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