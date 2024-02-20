Kira geliri elde edenler dikkat! Ev sahipleri ne zaman beyanname verecek? Hangi giderler düşürülebiliyor? A Haber'de anlattı

Kira beyannamesi nasıl yapılır? Kira beyanı için son gün ne zaman? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN