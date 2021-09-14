Kira fiyatları nasıl düşecek? Hazine ve maliye bakanlığı çalışma başlattı

Son dönemde hızla artan kira fiyatlarına karşı çareler aranıyor. Avrupa ülkelerinde uygulananlar gündemde. Buna göre şirketler belli bir süre kiraya verilmek şartıyla ev veya işyeri üretecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN