14 Eylül 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kira fiyatları nasıl düşecek? Hazine ve maliye bakanlığı çalışma başlattı
Son dönemde hızla artan kira fiyatlarına karşı çareler aranıyor. Avrupa ülkelerinde uygulananlar gündemde. Buna göre şirketler belli bir süre kiraya verilmek şartıyla ev veya işyeri üretecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma başlattı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Rıfat Fırat canlı yayında aktardı.