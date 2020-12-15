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Kira desteği sonrası esnafa yeni destekler gelecek mi? TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken A Haber'de açıkladı

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Giriş: 15.12.2020 15:51
Güncelleme:15.12.2020 22:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın esnaflar için açıkladığı kira desteğinin toplamda 5 bin liralık bir destek olduğunu ifade eden TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Vergi indirimi, kira yardımı gibi desteklerin esnaf için çok önemli olduğunu ifade eden Palandöken, Meclis'in bütçe maratonundan sonra esnafın 'kredi öteleme' talebiyle ilgili de bir düzenleme gelebileceği sinyalini verdi.
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