10 Eylül 2021, Cuma
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Kira davalarında büyük artış! Kira fiyatları neden arttı?
Başta İstanbul olmak üzere birçok ilde uygun fiyata kiralık ev bulmak zorlaştı. Kimi ilçelerde yüzde 300'e yaklaşan kira artışları yeni ev arayanları kara kara düşündürürken bazı mülk sahipleri işi fırsata çeviriyor. Kiracılarını tahliye etmek ya da kirayı yükseltmek isteyenlerin hukuki yollara başvurduğunu belirten avukatlar davalardaki artışa dikkat çekiyor.