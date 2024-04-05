05 Nisan 2024, Cuma
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Kira beyannamesinde son gün! Kimler kira beyannamesinden muaf?
Kira gelir beyannamesinde bugün son gün. Ev sahipleri kira gelirlerini bugün Maliye’ye bildirmek zorunda. Yıllık 21 bin TL kira geliri olmayanlar beyannameden muaf tutuldu. Peki kimler beyannameden muaf, kim ne kadar ödeyecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’ın konuğu olan gayrimenkul uzmanı Olcay Kılavuz anlattı.