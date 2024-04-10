10 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kira beyannamesi vermeyene son fırsat! Bakan Şimşek’ten kira beyannamesi çağrısı

Kira beyannamesi vermeyene son fırsat! Bakan Şimşek’ten kira beyannamesi çağrısı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.04.2024 16:54
Kira geliri elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edildiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pişmanlık çağrısında bulundu. Vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlıkla beyanname verenlere ceza kesilmediğini belirten Mehmet Şimşek yaklaşık 1,5 milyon konut nezdinde fiili denetim çalışmasını da başlattıklarını duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kira beyannamesi vermeyene son fırsat!
Kira beyannamesi vermeyene son fırsat!
Turizm merkezleri sezonu erken açtı
Turizm merkezleri sezonu erken açtı
Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
Bayram mesaisi nasıl hesaplanır?
BES’te yeni dönem
BES'te yeni dönem
KDV oranlarını istismar edene ceza
KDV oranlarını istismar edene ceza
4 ülkeye satılıyor! Her sektörün göz bebeği...
4 ülkeye satılıyor! Her sektörün göz bebeği...
Altında düşüş olur mu?
Altında düşüş olur mu?
Borsa günü rekorlarla tamamladı!
Borsa günü rekorlarla tamamladı!
KDV istismarına saha denetimi!
KDV istismarına saha denetimi!
Tüketicilerden ayıplı mal şikayeti!
Tüketicilerden ayıplı mal şikayeti!
Altın piyasaları nasıl seyredecek?
Altın piyasaları nasıl seyredecek?
Gram altın fiyatı düşecek mi?
Gram altın fiyatı düşecek mi?
Daha Fazla Video Göster