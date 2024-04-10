10 Nisan 2024, Çarşamba
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Kira beyannamesi vermeyene son fırsat! Bakan Şimşek’ten kira beyannamesi çağrısı
Kira geliri elde etmesine rağmen beyanname vermeyen mükelleflerin tespit edildiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, pişmanlık çağrısında bulundu. Vergi dairelerinden yazı gelmeden pişmanlıkla beyanname verenlere ceza kesilmediğini belirten Mehmet Şimşek yaklaşık 1,5 milyon konut nezdinde fiili denetim çalışmasını da başlattıklarını duyurdu.