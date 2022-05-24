24 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kira artışlarına sınırlama gelecek mi? Fahiş kira artışlarına karşı 4 bakanlık harekete geçti

Kira artışlarına sınırlama gelecek mi? Fahiş kira artışlarına karşı 4 bakanlık harekete geçti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.05.2022 13:35
Fahiş kira artışlarıyla ilgili dört bakanlık harekete geçti. Çevre Bakanlığında bugün saat 19'da toplantı yapılacak. Nasıl bir düzenleme planlanıyor? Hollanda planı Türkiye uygulanabilir mi? Kira fiyatına üst limit getirilebilir mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kira artışlarına sınırlama gelecek mi?
Kira artışlarına sınırlama gelecek mi?
Tavan fiyat uygulaması hukuki mi?
Tavan fiyat uygulaması hukuki mi?
İlk evim konut paketi ve genişletilmiş konut finansman paketinin şartları neler?
İlk evim konut paketi ve genişletilmiş konut finansman paketinin şartları neler?
3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak?
3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak?
Kiralara fahiş fiyat sınırlaması!
Kiralara fahiş fiyat sınırlaması!
3600 ek göstergede ara formül ne?
3600 ek göstergede ara formül ne?
Güneydoğu otelleri doldu taşıyor
Güneydoğu otelleri doldu taşıyor
Suriyelilere konut satışı var mı?
Suriyelilere konut satışı var mı?
3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak?
3600 ek gösterge ile kim ne kadar alacak?
Hedef 42 milyon turist
"Hedef 42 milyon turist"
Google Türkiye için de ödeme yapılmalı”
"Google Türkiye için de ödeme yapılmalı”
1 milyar dolarlık gelir!
1 milyar dolarlık gelir!
Daha Fazla Video Göster