Kira artışlarına sınırlama gelecek mi? Fahiş kira artışlarına karşı 4 bakanlık harekete geçti

Fahiş kira artışlarıyla ilgili dört bakanlık harekete geçti. Çevre Bakanlığında bugün saat 19'da toplantı yapılacak. Nasıl bir düzenleme planlanıyor? Hollanda planı Türkiye uygulanabilir mi? Kira fiyatına üst limit getirilebilir mi? Gelişmeleri A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ’ın konuğu olan TÜGEM Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı değerlendirdi.

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