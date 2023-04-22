22 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Kira artış düzenlemesi uzatılıyor! Yüzde 25 sınırlama getirilmişti... Bakan Murat Kurum duyurdu

Kira artış düzenlemesi uzatılıyor! Yüzde 25 sınırlama getirilmişti... Bakan Murat Kurum duyurdu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.04.2023 09:28
Hükümet, geçtiğimiz yıl kira fiyatlarında yaşanan anormal artış sonrası yüzde 25 sınırı koymuş ve 1 Temmuz 2023'e kadar olan kira zammında üst rakam olarak bunu belirlemişti. Bakan Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemenin uzatılacağını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kira artış düzenlemesi uzatılıyor!
Kira artış düzenlemesi uzatılıyor!
Kentsel Dönüşümde ’’Yarısı Bizden’’ müjdesi
Kentsel Dönüşümde ''Yarısı Bizden'' müjdesi
Karadeniz doğal gazı ateşlendi
Karadeniz doğal gazı ateşlendi
Enerjide tam bağımsız Türkiye!
Enerjide tam bağımsız Türkiye!
Akaryakıta çifte indirim!
Akaryakıta çifte indirim!
Fahiş kiraya yasal düzenleme geliyor!
Fahiş kiraya yasal düzenleme geliyor!
Bağımsızlık ateşi A Haber kamerasında!
Bağımsızlık ateşi A Haber kamerasında!
50 milyarlık bayram ekonomisi!
50 milyarlık bayram ekonomisi!
Tarım Kredi’den 900 üründe sabit fiyat kararı
Tarım Kredi'den 900 üründe sabit fiyat kararı
Altında yükseliş ne kadar sürecek?
Altında yükseliş ne kadar sürecek?
EYT’yi kaçırana emeklilik şansı mı?
EYT'yi kaçırana emeklilik şansı mı?
EYT’de 600 bin maaş bağlandı!
EYT'de 600 bin maaş bağlandı!
Daha Fazla Video Göster