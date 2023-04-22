Kira artış düzenlemesi uzatılıyor! Yüzde 25 sınırlama getirilmişti... Bakan Murat Kurum duyurdu

Hükümet, geçtiğimiz yıl kira fiyatlarında yaşanan anormal artış sonrası yüzde 25 sınırı koymuş ve 1 Temmuz 2023'e kadar olan kira zammında üst rakam olarak bunu belirlemişti. Bakan Murat Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemenin uzatılacağını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN