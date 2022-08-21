21 Ağustos 2022, Pazar
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Kimler TOKİ başvurusu yapabilecek?
Dar gelirli vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacağı TOKİ sosyal konut projesinin detayları belli oldu. 150 bini aşkın konutun yapılacağı TOKİ projesinde şartlar neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.