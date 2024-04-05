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Kimler beyanname verecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.04.2024 10:29
İkinci gelire de beyanname geliyor. İki ayrı işverenden ücret alanların beyanname vermesi zorunlu.
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