Kim ne zaman maaş alacak? Emekliye yeni maaş! İşte ödeme takvimi

Meclis'te yeni haftada milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli başlıklar gündemde olacak. Memur ve emeklilere maaş düzenlemesi yasalaşacak. Emeklilere yapılacak maaş artış oranı açıklanmış, rakam yüzde 25 olarak belirlenmişti. Peki kim ne kadar alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.

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