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Kim hangi gün bayram ikramiyesi alacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.06.2024 10:02
Güncelleme:11.06.2024 10:05
Emeklilere verilen bayram ikramiyesi ödemeleri başladı. 16 milyon emekli ve hak sahibine toplamda 42 milyar lira ikramiye ödemesi yapılacak. İşte detaylar...
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