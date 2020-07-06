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Kıdem tazminatında tavan fiyat belli oldu | 2020 yılı kıdem ücreti ne kadar oldu? |Video

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Giriş: 06.07.2020 16:03
Güncelleme:06.07.2020 16:03
Kıdem tazminatı tavanı 7 bin lirayı geçti. Hazine ve Maliye Bakanlığının yılda iki kez belirlediği kıdem tazminatı tavan fiyatı 6 bin 730 liradan 7 bin 117 liraya çıktı. Rakam 2020 Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak.

Kıdem tazminatında tavan fiyat 7 bin lirayı geçti. Ocak-Haziran döneminde 6 bin 730 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 1 Temmuz itibarıyla 7 bin 117 liraya yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak-Temmuz ve Temmuz-Aralık olmak üzere kıdem tazminatı tutarını senede iki kere değiştiriyor.
Buna göre işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavanı 2020 Temmuz-Aralık döneminde 7 bin 117 lira oldu.

Yani bu yıl işçilere ödenecek tazminat 7 bin 117 liranın üzerinde olmayacak.

Aynı işverene bağlı iş yerlerinde 10 yıl çalışan bir kişinin alabileceği maksimum kıdem tazminatı tutarı da 67 bin 300 liradan 71 bin 170 liraya yükseldi.

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