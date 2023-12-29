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Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Yeni yılda neler değişecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 10:43
Asgari ücret bir çok kalemde tutarları değiştirecek. Kıdem tazminatı, işsizlik ve stajyer maaşları da o kalemlerin arasında. Peki o rakamlar neydi, yeni yılla birlikte ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.
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