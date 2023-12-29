Kıdem tazminatı ne kadar oldu? Yeni yılda neler değişecek?

Asgari ücret bir çok kalemde tutarları değiştirecek. Kıdem tazminatı, işsizlik ve stajyer maaşları da o kalemlerin arasında. Peki o rakamlar neydi, yeni yılla birlikte ne olacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber'de anlattı.

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